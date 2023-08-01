「賽車教父」廖志賢2022年創立「阿娘喂！廖老大」進軍台灣手搖飲市場，吸引不少人加盟飲料店，沒想到因為品質問題、廖老大負面爭議不斷，各家分店紛紛倒閉，近日更傳出位於台中的200坪飲料旗艦店收攤，房仲業者透露該處月租15萬元、公開招租，消息曝光後引發熱議。

房仲業者在臉書社團「台中租屋、出租專屬社團」發文分享，西屯區的阿娘喂旗艦店原址的1樓店面附有停車場，建坪100坪、地坪100坪，每月租金為15萬元，若順利成交酌收半個月的服務費用，目前確定屋主不租給娃娃機店使用。

對此，許多在地人紛紛回應，「終究還是沒了」、「每次經過都沒人，都不知道開來賣誰的？」、「真好，韭菜都割完了」、「終於，每天經過，它的營業時間一直很早就打烊」、「麥當勞設點應該不錯」，另外也有不少人懷念前一任租客的知名小吃店雋永邨，「還我雋永邨」、「唯一支持雋永邨」、「雋永邨生意還比較好」、「太好了，還我雋永邨」。

廖老大進軍手搖品牌後一度在全台快速展店，卻因為品質參差不齊頻傳難喝，廖老大本人又屢次傳出爭議消息，包括加盟金問題、歧視孕婦、員工規定、槓上多位網紅等，最後導致多家分店紛紛熄燈。