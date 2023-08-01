PONY攜手咖波聯名雙面漁夫帽可雙面穿戴，風格簡潔不失可愛。（PONY提供／朱世凱台北傳真）

擁有百萬粉絲的台灣原創IP角色「貓貓蟲咖波」持續玩聯名，不僅與高雄捷運和超商合作，今（1日）更攜手運動品牌PONY推一系列夏日必備單品，像水陸兩穿的洞洞鞋及可雙面穿戴的漁夫帽，還特別加碼推出咖波聯名小包，讓粉絲夏季也能玩出超萌穿搭。

PONY與貓貓蟲咖波首次聯名推洞洞鞋，包括四款不同配色，在腳後跟處皆有咖波且標榜是獨家新圖案；另同時推出一款可雙面穿戴的漁夫帽，其中一面為素面搭配精緻電繡聯名手繪LOGO，經典百搭配色可作為日常穿搭使用；而另一面則運用此次PONYＸ咖波聯名圖素製成的滿版印花布面呈現，不同角度都能看見各種咖波。

PONY也特別針對此次合作推出咖波聯名小包，以最適合日常配戴的尺寸，讓粉絲方便攜帶，只要購買任一款PONY X 咖波聯名商品，就能用499元的加購價帶回家，全台限量1千個。PONY也於8月1日至8月15日推出「早鳥搶購加碼抽獎」活動，只要在活動期間於PONY全台直營門市或PONY官方購物網站，購買任一款PONY X 咖波聯名商品即可獲得抽獎資格，有機會獲得只送不賣的「亞拉老師親筆簽名鞋盒」及各項咖波聯名商品。