帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」沉船後，漂流貨櫃及油汙成問題。今日下午傳出因有油汙出現，一港口暫時封港。港務公司表示，下午約2點多接獲工作船通報，於一錨地跟出港航道交界處，疑似有油花以帶狀分布約數百公尺，避免影響航安，時安排由二港口進出港。經進一步確認後，一港口航道無油花，恢復正常進出。

傳出今日下午因有油汙出現，一港口暫時封閉，高雄港務分公司表示，於1日下午2點8分接獲工作船通報，於一錨地跟出港航道交界處，該海域疑似有油花以帶狀分布約數百公尺。

為避免船舶沾染油汙，且考量通報內容尚無法釐清，原排定由一港口進出港的船舶，於2點20分起，暫時安排由二港口進出港。且為確認一港口航道油汙情資，特別派遣交通艇至一港口航道觀測油汙染清除狀況。

經與出港觀測交通艇及航道周遭協助執行清除油汙作業的5艘船舶確認，一港口航道無油花，於3點20分恢復安排船舶可於一港口進出港。