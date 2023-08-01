由財團法人杜聰明博士獎學基金會委託藝術家杜福安主筆，以漫畫形式講述台灣第一位醫學博士杜聰明一生的《一代醫人杜聰明》，今（1）日舉辦新書發表會，行政院長陳建仁到場致詞，期盼這本漫畫能夠讓更多台灣的孩子獲得啟發，有智慧、慈悲與勇氣讓台灣的社會變得更好。

今年適逢杜聰明130歲冥誕，為了讓更多孩子了解創立台大醫學院與高雄醫學院並一生致力於醫學研究與教學的杜聰明生平，財團法人杜聰明博士獎學基金會特地委託藝術家杜福安製作《一代醫人杜聰明》漫畫，來描述杜聰明一生為醫學研究奉獻的故事。

行政院長陳建仁也獲邀出席新書發表會，他在致詞時表示，在日治時代的台大醫學院有2名傑出的畢業生，一個是推動台灣民主復興運動並對後世帶來深遠影響的蔣渭水，另一人就是台灣第一位醫學博士，被尊稱為「一代醫人」的杜聰明。

陳建仁說，雖然當年杜聰明沒有獲選中研院院士，帶他的學生在藥理學、毒理學領域，有約10人為院士，可見其對於台灣醫學教育的貢獻，而他最重要的信念就是「樂學至上，研究第一」，要把研究放在心裡頭，一切都要有事實根據才能做一個好醫師，因此台大醫學院在他的領導之下，在學術研究上一直扮演很重要的角色。

除了研究之外，陳建仁也讚揚杜聰明還有一顆柔軟的心，當他看到原住民地區缺少醫師時，就開始山地醫師訓練計畫，訓練很多公費的山地醫師可以到原鄉替原住民看病。

此外，陳建仁回憶自己在台大公衛研究所時，曾在老師的辦公室看見杜聰明墨寶，「下醫醫病、中醫醫人、上醫醫人」，如同蔣渭水所做的努力一樣，也因為它們理人的努力，讓台灣不管在民主運動的發展或是醫學教育的發展，甚至政治學術的研究上都能夠蓬勃發展，光他們兩個人就可以給台灣帶來深遠的影響。

所以陳建仁認為這本書一定可以感動很多台灣的孩子，讓他們知道讀書是很高興的事，喜歡做研究是很好的志向，更重要的是可以獲得啟發，讓他們有智慧、慈悲與勇氣，使社會變得更好。