墨比爾斯近日在訪談時強調，我們正在尋找已經實現全球多元化的公司，我們發現許多擁有卓越技術實力的企業，他特別提到台灣和韓國蓬勃發展的高科技，以及印度高達7%的GDP成長率和多達14億的人口，並看好在未來幾十年，這三個國家都將是經濟的領導者。

華爾街分析師非常認同墨比爾斯提出的觀點，也一直在挑選深具潛力的新興市場股票。財經數據彙整網站TipRanks根據其資料庫挑選出兩檔備受華爾街看好並給予「強力買進」（Strong Buys）的新興市場股票：台灣的台積電（2330）和印度的WNS Limited。

Susquehanna五星級分析師Mehdi Hosseini表示，台積電在半導體業具有強大地位，也善於利用這個優勢推動市占版圖進一步擴大，他對台積電的預測包括：COWOS產能可望成長約1倍，將帶動利潤和營收增長。亞馬遜AWS Graviton、英特爾Meteor Lake和Sapphire Rapids、輝達Grace、超微Genoa等新產品擴產將帶動台積電的增長延續到2024年。目前伺服器使用的AI處理器（包括CPU、GPU和用於訓練與推論的AI加速器）占台積電營收比重可望從6%擴大至百分之十幾。受惠於艾司摩爾（ASML）預計在今年底推出的新款High-NA NXE:3800E曝光機系統，台積電升級版3奈米製程N3e將於2024年開始達到規模化。

基於以上優勢，該分析師給予台積電「買進」評級及135美元目標價。

周一台積電ADR下跌1.70%，收在99.15美元。

整體而言，該全球最大晶圓代工廠最近在華爾街獲得5位分析師點評，其中4位給予「買進」評級，1位給予「持有」評級，因此台積電獲得「強力買進」的市場共識。其平均目標價為125美元，意味分析師看好一年內可望再漲約為26%。

WNS是一家總部位於印度孟買的全球業務流程管理公司，其業務遍及全球4大洲13個國家，號稱擁有400多家客戶和超過59,000名員工。

該公司在困難的全球環境中仍維持穩健增長，Needham分析師Mayank Tandon表示，儘管宏觀環境仍具不確定性，但考量該公司管理層強勁的執行力，我們仍然看好WNS。該投銀將WNS列為首選股，並給予「買進」評級和115美元目標價，意味著看好未來一年內的上漲空間高達66%。