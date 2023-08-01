日本前首相麻生太郎今低調與國民黨總統參選人侯友宜會面。（讀者提供）

國民黨總統參選人侯友宜今下午前往自民黨總部，拜會日本自民黨政調會長萩生田光一，該場為閉門會議，侯友宜透露，今天談話重點都擺在兩岸情勢，強調做到「台海安定、台灣安全、日本安心」。此外，前首相麻生昨下午抵達自民黨部，據了解侯友宜與麻生太郎是在閉門會議中見面，相談約一小時。

侯友宜表示，今天和萩生田光一在會中提及重點，先是關注針對台灣台海之間會不會有事，他也特別再三說明，應更努力做到讓台海安定、台灣安全、日本安心，將會全力的讓和平穩定的台灣海峽，他們會盡最大的努力。

侯友宜表示，除此之外，大家最關心的是上次自民黨青年局長鈴木憲和來台，他們沒有見到面，自民黨這次8月再度率有80位自民黨團員到台灣，他們也歡迎自民黨來新北市參觀訪問，希望雙方藉此機會建立緊密關係，讓自民黨青年局夥伴跟台灣青年，一起建構台日緊密的關係。

此外，外界關注此行是否和前首相麻生太郎會面，，侯友宜今早說，相信自民黨一定會做到「讓我們賓至如歸的安排的過程」。雖沒有證實是否會面，但經現場記者目睹，麻生太郎身穿灰色西裝及深色紳士帽，在下午3時親赴自民黨部，據了解，侯將在與萩生田光一會面後，再與麻生太郎密會。