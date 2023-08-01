美國國務院宣布，負責東亞和太平洋地區事務的最高外交官今天在華府與中國外交官進行了「坦誠、實質性且富有成效的討論」。

法新社報導，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤今天在國務院總部，受到美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）的熱情接待。

國務院透過聲明表示：「雙方進行了坦誠、實質性且富有成效的討論，這是維持溝通管道開放和負責任管理雙邊關係持續努力的一部分。」

聲明指出：「雙方還就一系列雙邊、區域和全球議題交換意見，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及（台灣）海峽兩岸議題。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）高調訪問中國的數週前，這2名美國高階官員早在6月初也曾在中國會見楊濤。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和氣候特使凱瑞（John Kerry）近日訪問北京，與中方高階官員舉行旨在穩定關係的會議。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也宣布，她計劃在數月內訪中。

本次會議召開前幾天，華府才剛宣布向台灣提供3.45億美元（約新台幣108億元）的軍事援助。