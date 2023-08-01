印尼國防部今天表示，印尼已向土耳其航太公司（Turkish Aerospace）購買12架全新無人機，價值3億美元。這是印尼為國家老舊軍事裝備進行現代化的一系列採購中最新一筆。

路透社報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）7月曾對內閣示警，要讓政府預算維持「健康」，他尤其點名印尼安全機關的支出過於龐大，包括國防部在內。

印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）今年1月簽訂合約，要以8億美元購買12架法國幻象2000-5（Mirage 2000-5）戰機，但因機型過於老舊引來批評。印尼2月又以81億美元購入42架法國飆風（Rafale）戰機，將在未來幾年內分期付款。

根據印尼政府的資料，印尼國防部今年預算達134兆3000億印尼盾（約新台幣2804億元），占全國總預算分配最多。

印尼向總部在安卡拉的土耳其航太購買無人機的交易，是在今年2月敲定，預計簽約後32個月內交付。印尼國防部在聲明中還說，合約內容包含訓練和飛行模擬器。