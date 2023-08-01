除了跌倒摔斷手腳的骨折外，人有時會因長期骨質疏鬆，某天打個噴嚏後，就突然感到背部一陣劇痛後，就醫才發現是壓迫性骨折。醫師表示，若放任骨鬆不治療，除可能骨折外，日後可能臥床引發肺炎等疾病，甚至失能。

台中光田醫院骨科醫師嚴可倫在其臉書上表示，人體骨骼的骨質從出生後會逐漸增加，約在30多歲會達到高峰，之後骨質密度逐漸下降，當下降到一定程度，即為所謂的骨質疏鬆症。民眾平常要多攝取含鈣量高的食物，並補充維生素D。

他表示，除了不慎跌倒摔斷手腿等典型會造成骨折的傷害，嚴重骨鬆患者還要小心「壓迫性骨折」，通常發生在跌倒、搬重物後，「有時候只是打個噴嚏」，就持續性的背痛、腰痛。此類疼痛特點是躺下時會較舒緩，坐或站姿較痛，改變姿勢的瞬間更是劇痛無比。

他表示，壓迫性骨折最常發生在脊椎骨，症狀包括背部嚴重疼痛，身高減少或出現駝背等現象。在壓迫性骨折急性期，患者常因疼痛只能臥床。若確定是骨折後，醫生會選擇合適的治療方式，包括藥物控制、背架固定或手術。

嚴可倫表示，若選擇藥物控制和背架固定，通常需要2周以上時間才能緩解疼痛，但在患者臥床期間，可能會出現併發症，例如肺炎或腸阻塞（腹脹腹痛、便秘等），因此有時他會建議開刀，以縮短臥床的時間。所謂手術是指將骨泥用細針注入椎體作為立即性支撐，可以大幅地減緩疼痛。