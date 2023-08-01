農業部1日掛牌成立，墾丁牧場合作社卻驚傳因此裁撤，對此，恆春分所強調，合作社是因完成階段性任務而熄燈，至於牛肉乾的獨家配方將技術轉移給民營畜牧場。（畜產試驗所恆春分所提供／謝佳潾屏東傳真）

農業部1日掛牌成立，隸屬前農委會畜產試驗所恆春分所的墾丁牧場合作社卻驚傳因此裁撤，令不少消費者大嘆「墾丁特產牛肉乾要消失了」，對此，恆春分所強調，合作社是因完成階段性任務而熄燈，至於牛肉乾的獨家配方將技術轉移給民營畜牧場，目前已有業者洽談中，相信很快就會回到市場與大家見面。

墾丁牧場合作社素有「南台灣清境農場」的美譽，是前農委會畜產試驗所恆春分所的員工消費合作社，恆春分所雖未對外開放，但熟客與居民都知道可以到合作社買牧草汁、牛軋糖、新鮮羊乳以及由獨家配方製成的牛肉乾。

談到牛肉乾，堪稱是墾丁牧場合作社的招牌商品，不僅口味獨特還相當有嚼勁，連自由行的陸客都搶著買，因此墾丁牧場於昨天結束40多年營運的消息一出後，網友全炸鍋了，消費者無不大嘆，「墾丁特產牛肉乾要消失了」。

此外，還有消息指出，墾丁牧場合作社會被迫結束營業，是因農業部成立後的整併營運與相關分潤難以維持運作、加上研究員業務吃重等因素所致。對此，畜產試驗所恆春分所長陳嘉昇表示，墾丁牧場合作社是因完成階段性任務而熄燈。

陳嘉昇說，恆春分所的主要任務是研究，合作社只是協助地方產業做實驗開發，而長年來商品的開發雖然做得很不錯，但研究人員也幾近無時間顧及合作社，所以一直在找適當的時間讓已完成階段性任務的合作社結束運作，而農業部成立、組織改組恰巧是個契機。

陳嘉昇說，農業部成立後，恆春分所也就是恆春場區，將與屏東場區、澎湖場區合併為「南區分所」，當中恆春場區的乳羊因在之前已陸續移至屏東場區飼養，所以羊乳產量本來就非常少，至於大家關心的牛肉乾，恆春場區也計畫以技術轉移的方式，把獨家配方轉給民營畜牧場。

陳嘉昇說，目前已有業者洽談中，相信很快就會回到市場與大家見面，同時也歡迎有興趣的業者可以前來詢問接洽。