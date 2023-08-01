員警循線順利聯繫到小姐弟家屬，家屬也感謝善心人士及員警協助。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平一名陳姓日前雨中騎車，行經太平區921地震公園，忽然發現公園角躲著一對小姐弟，2人全身溼答答，又不見有家長在旁；熱心騎士載著小姐弟到臨近派出所求助，員警除貼心以吹風機將姐弟倆衣物吹乾，也提供餐點讓他們果腹，最後循線聯繫到家屬，才知道倆人是趁阿公外出到住家公園玩，未料大雨來得又快又急，讓姐弟倆變成落湯雞。

陳姓男子載著2名小朋友到鄰近宏龍派出所請求警方協助，當班的女警發現2名小朋友全身淋濕趕緊與志工大姐一同拿著吹風機將頭髮及衣服吹乾，並提供小餅乾及飲料。

天真活潑的2姐弟在警察叔叔的照料下展現歡顏，雖然小朋友不知道自己住家確切位置，但透過姐姐告知姓名後，員警循線順利聯繫到家屬。

原來小姐弟下午由阿公照顧，阿公臨時外出買東西，2人就趁空檔跑到附近公園玩耍，一場臨時大雨釀成這驚魂記，幸好遇到善心騎士和員警協助。太平警分局表示，民眾家中如有年幼孩童，應多留意其動態，避免離開視線，導致發生憾事。