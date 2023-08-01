台科大今舉行華夏校區成立典禮。（王揚傑攝）

教育部長潘文忠（右五）、台科大校長顏家鈺（左四）等人為華夏校區揭牌。（王揚傑攝）

國立台灣科技大學與華夏科技大學整併，首創國內公私立大學合併先例，今（1）日台科大正式成立華夏校區並舉行揭牌，教育部長潘文忠受邀出席，他表示，這是公私立科大合併首例，難度相當高，兩校整合相關資源，包含優秀的師資團隊，可以共同發展更強的競爭力，盼將來成為技職合併的範例。

今天下午潘文忠與教育部技職司長楊玉惠、台科大校長顏家鈺、華夏科大董事會、兩校教職員生共同出席台科大學華夏校區成立典禮，並為校區門銜揭牌，華夏校區未來將有「永續電化學能源發展」、「異質整合矽光電晶片研發」、「智慧製造創新」、「技職賦能研究」等6個特色研究中心進駐，同時獲教育部支持建置電動車基地，將華夏校區打造成研發與人才培育的基地。

潘文忠表示，今天在技職教育發展上展開新的一頁，兩校在平等互惠、循序漸進、互助合作到共榮共利的精神下，讓兩校的教職員工、學生都可以安心在學校持續教學和學習。兩校在資訊科技、機械工程、數位學習、建築工程的領域裡，優質的教師團隊已開始進行13項合作研究計畫，這是最務實的一步，這些共同的資源，一定能創造更大的價值，今天不只是跨出台灣技職教育發展的第一步，未來也會是台灣在技職發展上的標竿。

台科大校長顏家鈺指出，感謝華夏科大董事會的無私及教育部的協助，彈性處理許多法規限制，以及校友們的支持，才得以完成整併。兩校均重視實務，相輔相成，這是開始，不是成果。後續將進一步與在地產學共創合作，持續整併資源攜手合作，創建技職教育里程碑。

華夏董事會董事長劉三錡致詞時表示，華夏董事會是公益董事監察人，擁有60年的教育基礎，是公益發展學校。兩校同仁已經是互惠共榮團隊，台科大也會開設學分學程提供華夏同學修讀，提供華夏師生同仁教研資源，樂見公私技職攜手合作，共創典範。

由台科大校友合資成立的「台科之星創業投資公司」，今天特別在華夏校區成立典禮中捐出1輛中型巴士，便利師生在校區間接駁。

華夏科大自112學年度起停止招生，預計115學年度結束後停辦，解散清算後，剩餘校產捐贈台科大。過渡期間中和校區由台科大以無償借用方式使用，華夏科大教師職員分年分批轉任台科大。