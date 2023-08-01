台積電為全球晶圓代工龍頭，後頭追兵來勢洶洶，緊繃的兩岸關係會可能削減台積電的優勢，地緣政治風險讓客戶傾向分散供應鏈，就怕一觸即發時位在暴風圈中心。專家提到，南韓晶片業有望受惠，當客戶採取「台灣+1」策略，尋求台灣以外的供應鏈，就是南韓的機會。

金融時報報導，韓國半導體產業將從大陸與台灣之間日益緊張的局勢中受益，因為外國客戶尋求減少台積電的依賴，例如，超微執行長蘇姿丰7月訪問日本時曾表示，「超微正考慮與台積電以外的代工廠合作，以確保供應鏈韌性，若中美兩國發生衝突，這種依賴將產生風險。」

對此，高盛經濟學家Kwon Goo-hoon提到，面對美中關係緊張，對南韓來說是危機也是轉機，不只可以從「大陸+1」的國際策略中獲得好處，兩岸關係緊張，對於南韓晶片業來說，可以拿到「台灣+1」的利多。

此外，Kwon Goo-hoon也認為，南韓晶片業依賴大陸市場的話題被誇大，因為很多運往大陸的南韓零件，最後目的地都是在大陸以外的國家。南韓央行數據顯示，在半導體領域，大陸佔南韓出口的「終端需求」約22%，美國則佔27%，剩下約53%則是世界各地的國家。