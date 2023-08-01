知名排隊火鍋名店「輕井澤」，最早是2003年從員林發跡，很多人都以為是台中。（吳建輝攝）

1998年以丈母娘外號三媽創立的「三媽臭臭鍋」，創始店與總部一樣來自員林。（吳建輝攝）

台灣人愛吃火鍋出了名，據統計一年可以吃掉3億份火鍋，創造高過400億元產值，各大美食集團紛紛開創新品牌插旗各地，其中號稱火鍋之都的彰化縣員林市，小小城鎮有將近80家火鍋店，知名火鍋品牌「輕井澤」、「三媽臭臭鍋」等，也都是來自員林。

彰化員林火鍋店滿街林立，以大同路來講，短短不到2公里的距離，就有將近20家火鍋店，且不只店家多，選擇更多，從日式涮涮鍋、麻辣鍋、吃到飽的火鍋、南洋風味鍋、牛肉鍋，窯燒鍋等應有盡有，不同品牌火鍋店各有擁護者，從湯頭用料到服務互別苗頭。

要說員林是火鍋故鄉其實一點都不為過，知名排隊火鍋名店「輕井澤」，最早是2003年從員林發跡，很多人都以為是台中，老闆遠赴日本輕井澤學習，把口味原汁原味帶回台灣，在員林耕耘將近10年後，才到台中展店，如今光是公益路上就有6間輕井澤品牌。

另外1998年以丈母娘外號三媽創立的「三媽臭臭鍋」，創始店與總部一樣來自員林，三媽創辦人也是臭臭鍋的發明人，全盛時期全台有500家分店，現在約200多家，當年一鍋大腸臭臭鍋只要80元，轟動市場，如今已經漲到150元，但人氣仍不減。

當地民眾表示，員林人不是在吃鍋就是在去吃鍋的路上，除了一般火鍋店有賣火鍋之外，很多店家不務正業，有水餃店也在賣火鍋， 認為火鍋店門檻低，不需烹飪技術，但考驗店家的湯頭與用料，要在員林開火鍋生存下去，可是沒有想像中容易。

民眾說，員林火鍋發展得早，員林不乏許多經營超過30年的老字號火鍋店，像是香紀火鍋、石松火鍋、大排檔吃到飽火鍋等等，都是許多在地人的回憶，至今仍屹立不搖，員林地窄人口極稠密，2015年升格成市以後，鍋物店百家爭鳴，讓員林成為一級火鍋戰區。