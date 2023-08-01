新竹監獄一名受刑人阿義（化名）控訴獄友小宇（化名）趁他睡著時撫摸他的屁股，甚至塗乳液在他的肛門意圖性侵，憤而提告。怎料案情大逆轉，阿義於法庭審理時證稱，其實2人曾是同性戀人，案發時他以為小宇要硬上才提告，但他們現在已經復合，也準備多元成家，法官因此判小宇無罪。

據判決書指出，小宇（化名）與阿義（化名）去年2月間同為新竹監獄之受刑人，同月25日晚間11時25分許，小宇在舍房內見阿義躺在其身側熟睡時，竟褪去阿義內褲撫摸其臀部、肛門，並塗抹乳液在阿義肛門後意圖性侵，阿義驚醒後推開他，小宇才未能性交得逞，後遭檢方依乘機性交未遂罪嫌起訴。

小宇到案後辯稱，2人案發前有交往，也發生過親密行為，後來吵架，案發時阿義把腳放在他的下體上，他以為是對方想要和好才靠近他的身體，誤以為阿義有同意。

而阿義出庭時則證稱，2人案發前是情侶關係，於2021年年底分手，而他有跟小宇說過，只有被關的時候會跟他在一起，之後就不會了，但強調也可能沒表達得很清楚，讓對方知道關係已經終止，不過2人現在已經複合，也打算要共組家庭。

阿義表示，當天在舍房時他有吃安眠藥，睡著後感覺有人碰他的身體，想撥開但沒力氣，是大概過了一陣子後，他才起身問小宇在幹嘛；因為當時睡著了，所以不知道自己有把腳放在小宇下體的地方，並不是要引誘對方，在監所裡面也不可以發生性行為，會被懲處。

法官認為，因阿義確實有將腳橫跨在小宇下體上，使對方有可能誤認是有意與其發生性關係，即難確認小宇主觀上有乘機性交之犯意，基於罪證有疑，利於被告之原則，因此判小宇無罪。