國立台南大學新任校長陳惠萍表示，將以前瞻積極的校務治理，帶領南大成為一所迎向國際的精緻型典範大學。（洪榮志攝）

創立於1899年的國立台南大學，今天下午舉辦新卸任校長交接典禮，新任校長陳惠萍從卸任校長黃宗顯的手中接下印信後，正式帶領南大校務。陳惠萍表示，因應社會發展與國際趨勢，將以前瞻積極的校務治理，帶領學校成為一所迎向國際的精緻型典範大學，達成「卓越南大、深耕台南、貢獻全國、躍升國際」的願景。

下午3時30分在南大誠正大樓國際會議廳舉行的新卸任校長交接典禮，歷任南大校長吳鐵雄、黃秀霜及校內一級行政主管、師生、各界貴賓百餘人蒞臨觀禮，共同見證南大歷史性的一刻，典禮隆重溫馨。

新任校長陳惠萍在南大服務長達25年，與南大師生感情濃厚；她指出，接下印信代表承擔責任的開始，有幸承擔南大領航者的重責大任，將秉持「傳承、創新、永續、卓越」的理念，培育創新應用、多元跨域的新世代優質人才，並聚焦優勢領域、深耕在地特色、厚植產學研發能量、打造智慧永續校園、善盡社會責任，以提高南大的國際競爭力與能見度。

黃宗顯致詞時笑說，今天是「美好的日子」，因為終於卸下重擔，交給有衝勁的新校長陳惠萍；他還認為，8年任期不僅是與大家一起奮鬥的珍貴回憶，更是充滿意義的生命歷程，感謝每位師長、同仁、校友及各界的支持，讓各項校務能順利推展，共創南大美好榮光。

交接儀式完成後，陳惠萍還介紹新任校務團隊，分別為：副校長楊文霖、李建億；教務長歐陽誾；學務長兼輔導中心主任侯志正；總務長陳耀宏；研發長盧陽明；國際長呂英治；主任祕書許誌庭。