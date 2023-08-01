任姓男子曾與c姓少女交往，因任男喜歡陳女的閨密，竟告知c女想與其閨密發生性行為。少女因深愛任男，竟協助任男對閨密下藥，再由任男對閨密動粗、猥褻，閨密假裝暈倒才躲過一劫，桃園地院依妨害性自主罪判有期徒刑4年。

桃園地院審理，任男與c姓少女曾經交往，因為對c女的閨密新生愛慕，竟告知c女想要與閨密發生性行為。c女因為深愛任男，而答應任男要求。由任男提供安眠藥給c女，再由c女邀約閨密到其租屋處，並在閨密的酒內倒入安眠藥，由閨密飲用後陷入暈眩、嗜睡狀態，再以口罩遮住閨密眼睛，並由在屋外等候的任男進入屋內。

任男進入屋內後，發現閨密仍有意識，因此拿馬克杯毆打閨密頭部，並由c女要閨密翻身。任男再拿屋內磨刀棒毆打閨密四肢，並以手機軟體變聲器詢問閨密是否知道c女這樣做的原因？同時毆打閨密，並拿磨刀棒戳閨密胸部、大腿等處。任男也稱提出3選項包含和他發生性行為、殺光所有人、用沾汽油的毛巾塞入嘴巴。

閨密選擇第3個後，因受不了味道吐出毛巾，掙扎間遮住眼睛的口罩脫落，看到c女站在面前，趕緊假裝暈倒。最後任男假裝從屋外走入，假意詢問發生什麼事情。閨密回家後告知家人，隨即報警偵辦。

法院認為，任男明知道當時閨密未滿18歲，竟為滿足自己性慾，利用閨密年少無知，對其無防備之心，在其飲料摻入安眠藥，並凌虐閨密，且犯後始終否認犯行

任男坦承有毆打閨密，但否認意圖強制性交，不過陳女、閨密指證歷歷，依妨害性自主罪案件判有期徒刑4年，可上訴。

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