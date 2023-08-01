有些人天生好相處，儘管和他人互動的過程中受到損失，也不會和對方計較。大陸命理專欄「運勢女王」分享，生肖屬龍、狗和牛的人個性大氣，就算吃虧也不會放在心上，因此為他們博得好人緣，身邊總是有不少貴人圍繞，當他們遇到困境或是有需要幫助時，這些貴人就會主動向他們伸出援手。

▎生肖龍

屬龍的人做事光明磊落，非常坦率大氣，很願意為了別人付出，就算過程中讓自己受到一點損失，也不會跟對方計較，面對任何問題總是看得很開，這個特質讓他們在人際關係中加了不少分，就算吃虧也不會跟對方過不去，因此累積好人緣，貴人運越來越旺，對未來事業上也有一定的幫助。

▎生肖狗

屬狗的人一向非常大氣，且不喜歡與人計較，從小到大他們身邊的良師益友很多，並從中學習到很多東西，提升自己的能力和閱歷，就算因為交友不慎受到一點損失，他們的心態也不會變得消極，反而是進步的動力，以德報怨的個性讓屬狗人身邊充滿了貴人，大家都願意為了他們的未來而付出。

▎生肖牛

屬牛的人個性穩重大氣，且富有同情心和同理心，能感知身邊人的需要，並盡力維持眾人的平衡，沒有過多私心，因此身邊總是有貴人陪伴，就算和某人產生摩擦，他們也會釋出善意，最終和對方和好如初，好相處的個性為他們帶來好人緣，通往成功的路上也會一路順遂，有眾多貴人扶持幫助。