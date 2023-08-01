觀察富邦特選高股息30(00900)自2021年12月成立以來，截至今年7月，已累計參與93次除息，以歷史數據統計，4月指數調整的平均參與除息次數為23.6次，而今年4月指數調整參與除息次數卻高達27次，繳交出遠高於歷史平均的紀錄，展現出高準確度的選股能力。

富邦投信表示，旗下ETF配息政策為每次除息均會將所收股息配出，故形成每次配息可能有大配小配的情況。參考富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤指數歷史回測之息收分布，7月為全年度指數領息之高峰，考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數，ETF之配息頻率雖為每年4次，但每次配息之金額將因此有所不同，之後的配息，將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。

展望未來台股盤勢，富邦投信表示，雖下半年進入消費電子新品旺季，但因升息遞延效應及供應鏈庫存去化速度不一，其接單動能需密切關注。近期陸續有負面消息浮現，企業動能及經濟數據皆顯示基本面復甦力道可能不如預期強勁，短線台股恐面臨震盪，因此建議以高股息產品為配置首選，以降低投組波動度。