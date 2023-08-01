Predator Connect W6d擁有時下卓越規格，包括2GHz四核心處理器、1GB DDR4 RAM和4GB大容量ROM的支援；具備的雙頻AX6000 Wi-Fi 6，高達160MHz的頻道寬度，2.4GHz頻段可達到1148 Mbps、5GHz 頻段可達到4804Mbps，相較於上一代802.11ac（Wi-Fi 5） 快了2.7倍，最大程度地減少慢速、壅塞和延遲問題。還有，1個2.5 Gbps連接埠與4個1Gbps連接埠可充分運用，達到最佳效能輕鬆串聯電競電腦、智慧電視或遊戲機滿足超快的有線連接。

內建的混和式服務品質 Hybrid Quality of Service(QoS)，包括 Intel Killer Prioritization Engine，可偵測並加速網路流量，以實現極速傳輸、憑藉智能設備識別功能Intelligent Device Recognition，讓路由器能在任何裝置或應用程式上輕鬆運作。內建 ACS 自動通道選擇功能，只需輕鬆點擊，即可切換至連接的 Wi-Fi 頻段中較不壅塞的通道，讓效率提升，Predator Connect W6d 高效率且穩定的無線網路連線滿足高畫質遊戲的大流量需求。

Predator Connect W6d 可調整四只效能天線，並內建RGB LED指示燈，立即反映訊號強弱，校準Wi-Fi信號，讓覆蓋範圍與電腦相符，透過 EasyMesh網狀網絡可讓網路覆蓋無死角，玩家可隨心所欲坐享零死角的無縫連網遊戲體驗。

內建的Trend Micro家用安全引擎，終身保護在線安全。透過物聯網安全防護和家長控制，防範惡意網站和潛在攻擊。運用獨家 Predator Connect APP，同時支援iOS和 Android平台，能統一操作並掌控Predator系列路由器。