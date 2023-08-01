新竹縣長楊文科上任後，積極推動AI智慧園區，成立智慧交通等5個跨領域工作小組，逐步打造新竹縣成為現代化、智慧化的幸福城市，「2023智慧城市卓越貢獻獎」得獎名單1日出爐，楊文科榮獲「智慧治理獎」！

楊文科表示，新竹縣有許多具有高科技背景的縣民，扮演督促新竹縣政府強化智慧城市治理的動力，能夠榮獲此獎，是縣府團隊努力的成果。

縣府行政處長周秋堯指出，新竹縣是台灣半導體、ICT、生醫產業重鎮，更擁有「產、官、學、研、醫」等力量，相互串聯發展出來的科技優勢，讓新竹縣擁有得天獨厚的條件，推動各項智慧城市治理的政策，進而邁向科技首都的願景。

周秋堯說，目前新竹縣政府已成立「智慧交通、智慧產業、智慧教育及文化、智慧醫療照護、智慧治理」等5個跨局處工作小組，透過五大智慧面向，推動新縣智慧城市各項政策，協助民眾邁向「幸福、智慧、好生活」的目標。

縣府團隊將持續推動各項智慧建設，並且將最新科技與創新，應用在簡政便民的事務，讓縣民充分感受到智慧城市的便利與美好，落實新竹縣科技首都、智慧城市等願景。

「2023智慧城市卓越貢獻獎」由台灣智慧城市發展協會、《財訊》雙週刊、非凡電視台、財團法人都市發展及環境教育基金會共同辦理，為鼓勵在各領域持續耕耘、打造智慧城市基石的關鍵人物，透過獎項的肯定及榮耀，鼓勵更多專業人士在智慧城市的各個領域持續精進，藉此提升民眾與城市生活品質。

該獎項共設「智慧治理」、「智慧運輸」、「智慧社區」、「智慧創新」、「智慧健康」、「智慧能源」、「智慧服務」等7大領域 ，新竹縣長楊文科榮獲「智慧治理獎」。