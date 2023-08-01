印度孟買市郊一條正在建設的高速公路發生起重機倒塌意外，至少17名工人慘死。

印度官員表示，該國西部金融重鎮孟買市郊一條正在建設的高速公路今天發生起重機倒塌意外，至少有17名工人慘遭壓死。

印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）表示，工人在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的薩姆里迪高速公路（Samruddhi Expressway）施工時，起重機突然倒下，砸破大塊的混凝土板，當場碎片四射。

NDRF指出，他們已發現17具遺體，另有3名傷者已被送醫治療。

根據NDRF公布的影片，搜救人員在孟買市郊塔納（Thane）的建築工地，清理一堆嚴重變形的鋼筋。

連結孟買和納格坡市（Nagpur）的薩姆里迪高速公路是印度大規模道路基礎建設的一部分。

今天將在馬哈拉什特拉省參加基建計畫落成典禮的印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，他對發生死亡事件感到相當「沉痛」，並下令對傷亡工人的家屬支付賠償。

在印度大型基建工地現場，意外事故可謂屢見不鮮。

去年10月，古茶拉底（Gujarat）一座剛整修完成的吊橋突然坍塌，造成百餘人不幸喪命。

2016年3月，加爾各答（Kolkata）一條繁忙街道上發生天橋坍塌意外，奪走26條人命。