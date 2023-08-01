近年來水上運動越來越多元，桃園市為推廣划船划槳運動，今年再度向體育署爭取經費，於阿姆坪水上運動訓練基地中心辦理「划船、獨木舟及SUP立板划槳體驗營」，體育局指出，這次擴大規模辦理，活動將為期長達19天，只要是對划船及獨木舟有興趣者，歡迎個人、全家或組隊參加，距離報名截至日只剩下5天，呼籲有興趣的民眾別再猶豫。

體育局表示，運動i臺灣計畫自2016年至2022年皆於阿姆坪三民溪水域推行划船、獨木舟體驗活動，2021年更配合新興運動加入SUP立板划槳體驗，當時因屬於推廣性質，每年舉辦2日相關活動，約吸引230至580人參與。今年除了向體育署爭取經費以外，市府也增額補助辦理划船、獨木舟及SUP立板划槳體驗營，將原定2日的活動擴大拉長至19天，盼讓更多民眾藉此接觸不一樣的水上運動。

112年運動i臺灣2.0計畫水域體驗活動划船、獨木舟及SUP立板划槳體驗營，活動期間為8月15日至28日、9月15日至20日，每天將有4個梯次，每梯次50人，報名日期截止6日止。體育局說，目前周末場次皆已額滿，平日場次還在熱烈報名中，鼓勵民眾踴躍參加。

體育局表示，為推廣水域活動及水上運動選手培訓，先前建置阿姆坪水上運動訓練基地，現以OT方式委外營運，正辦理相關點交、室裝等營運前置作業，將透過公私合力將阿姆坪打造成為國內外賽事舉辦及選手培訓的場域，未來也將規畫辦理多元水域活動體驗，發展親民版鐵人3項活動，包括自行車、水上SUP及慢跑，並結合基地周邊景點，串連運動與觀光資源。