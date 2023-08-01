憑藉著首檔台股月配息ETF，掌握電子科技產業、AI電動車發展榮景的復華台灣科技優息（00929），於上週規模正式超越200億，自掛牌不滿兩個月以來已成長達383%，受歡迎程度不亞於國民ETF 00878、0056。是近兩年來台股 ETF 掛牌首日成交量冠軍，總受益人已超過11萬大關。

00929於6月初掛牌，馬上在7月19日進行除息，當日一開盤即秒填息以16.6元開出，成為ETF市場熱門話題，後續雖遭遇賣壓而短線震盪，但仍在第9個交易日完整填息，昨(31)日以16.65元作收，意味著近8%的年化配息率順利入袋。今天公告預計配息資訊之後，維持與第一次配息相同的金額，落實配息金額平滑化的策略，其穩定配息是存股族的首選。

統計日期：7/28 資料來源：cmoney

隨著00929股價再增穩定性，逐漸成為市場潛力、股價仍具成長空間的績優電子股，對於看準未來科技產業前景，想跟進AI趨勢但又擔心怕套在高點的投資人而言，00929穩健的高配息反而是最佳選擇，尤其接著00929將迎來第二次除息，根據復華投信官網公告，每單位預計配息金額維持首次配息的0.11元，預估買盤也將持續強勁，00929未來股價表現仍被投資市場大力看好，成為新一代國民ETF的日子也指日可待。

7月規模增加超過百億的高股息ETF

統計日期：7/31 資料來源：各投信官網

復華投信說明，00929能受到市場青睞，其中一個重要的因素在於選股邏輯再進化與改良，不僅僅對殖利率有要求，剔除平均值利率最低的前10％之外，同時也包含「降低波動」：剔除過去一年波動度最高的前10％、「篩選會賺錢(ROE>0)及高現金股利」的公司，務求長期投資都將持續成長，再根據股息變異性剔除獲利不穩定的景氣循環股，提供投資人長期較穩定、波動度小的投資選擇。

在00929的指數邏輯之下，追求績效與殖利率中讓投資人有雙重保障的效果，成份股的子產業權重分配也較均衡，能抵禦波動的風險，適合投資人長抱投資。只要在8月16日前買進或持有的投資人都可以參加本次除息，存股族亦可透過元富、玉山、兆豐、統一、群益、凱基、國泰等券商，定時定額布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。