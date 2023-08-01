國立歷史博物館正副館長搶著退休，文化部宣布由前國立台東史前博物館長王長華接任館長，8月1日正式上任。

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖指出，原館長梁永斐申請於10月1日退休，文化部卻提前換館長，顯然「救火」意味甚濃。他指出王長華擔任史前博物館長期間，於2020年6月啟動「康樂本館建築空間再造及展示更新計畫」，全館因工程延宕，關閉將近三年，重新規劃大廳、常設展廳及參觀動線設計，直到今年5月才重新開放。

陳學聖指出，史前館在還沒正式重新開幕時，就搶著在去年6月舉辦特展。不符合一般要空置半年的慣例，以確認不會有蟲害、菌類等損及文物的自然因素存在，以及恒溫恒溼要能保持，才可以擺放展品，正式對外開放。他質疑是否因為整修工程延宕，迫於壓力，才沒有經過空置的過程。

如今史博館也面臨整修工程一延再延的窘境，陳學聖呼籲，史博館屬性畢竟與科工館、史前館不同，如何在有限空間裡發揮它的社會及藝術教育功能，是頗大的挑戰。他希望新任館長堅守專業，尊重專業，不要因政治壓力而做出錯誤的判斷與決策。