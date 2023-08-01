李多慧生日將至，廠商特地送上專屬翻糖蛋糕為她提前祝壽。（羅永銘攝）

李多慧在活動現場熱舞。（羅永銘攝）

李多慧展現啦啦隊女神的活力。（羅永銘攝）

樂天韓籍啦啦隊女神李多慧，今（1）日出席運動品牌代言活動，她日前首次出席中職明星賽，和其他啦啦隊女孩一起應援，原本粉絲們有望看到她和中信女神峮峮同台跳舞，沒想到最後卻各分組別，無緣同框。

李多慧今說看到峮峮本人覺得她很可愛，跳應援也很努力。而有網友敲碗把她和林襄、籃籃等啦啦隊女神組成女團叫「千里籃襄慧」，她笑說自己對女團的運作不太了解，沒辦法勝任；但如果要加入女團的話，她希望可以體驗一日Black Pink生活。

她最近也在影音平台上和粉絲分享，自己的表演服縮水了，李多慧表示以前韓國會為了表演節食，但來台灣吃太多美食，導致她這段期間體態忽胖忽瘦。

李多慧在台灣已累積不少死忠粉絲，她認為台灣男生的優點是「親切、相處起來很自在」，粉絲日前也提前在球場體她過生日，她說過去5年生日都在工作中度過，今年生日剛好沒工作，開心說：「可以跟家人一起度過是最幸福的事情。」