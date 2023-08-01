受卡努颱風影響 宜蘭龜山島8／2起封島3日 17:072023/08/01 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龜山島受卡努颱風影響，2日起封島3天。（吳佩蓉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣頭城鎮龜山島受卡努颱風逐漸接近及外圍環流影響，台灣北部及東半部海面風力增強中，浪高將增至3米以上，平均風力超過六級以上，龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，2日起至4日止封島3天。 受杜蘇芮颱風影響 龜山島今起封島3天 受杜蘇芮颱風影響 龜山島延續封島至7／28 卡努颱風逼近 台東綠島、蘭嶼停航資訊這裡看 #宜蘭縣龜山島 #卡努颱風 #封島 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭縣通勤月票3方案 通過審核預計8月中上路 17:422023/07/21 生活 杜蘇芮颱風一路北上進入安徽 「卡努」正向中國東部近海靠近 11:222023/07/29 兩岸 宜蘭梗枋漁港航道嚴重淤積 「無法出港」船長氣噗噗 20:182023/07/31 生活 卡努颱風加速挺進 連2天全台有雨 氣象局曝發海警機率 21:022023/07/28 生活 卡努颱風路徑變了 專家：這天北台灣風力「近停班課標準」 12:332023/08/01 生活 午後2地劇烈天氣！卡努颱風「從頭走過」 全台連雨6天 21:102023/07/29 生活 宜蘭縣長盃歌唱賽 最高可獲1萬8800元 11:282023/07/21 寶島 卡努來亂！新北貢寮音樂祭緊急喊卡 延到9／15舉行 10:402023/08/01 生活 卡努颱風接力！專家估「這1地」降雨猛烈：持續數天 18:232023/07/28 生活 卡努「體型偏大」 這天環流雨炸全台 專家示警：很有感 16:522023/07/29 生活 卡努颱風恐撲沖繩釀暴風豪雨 逾百航班取消 14:482023/07/31 國際 曾文水庫補水有望！專家曝卡努颱風1威脅 網嚇：想到88風災 17:492023/07/28 生活 「杜蘇芮」進逼 全台活動、交通取消一次看 12:002023/07/25 生活 全台水庫剩它最渴！專家：指望卡努颱風「雨炸6天」 07:312023/07/29 生活 施政滿意度多2金獎！林姿妙：榮耀歸於同仁與宜蘭縣民 13:362023/07/26 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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