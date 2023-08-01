宜蘭縣頭城鎮龜山島受卡努颱風逐漸接近及外圍環流影響，台灣北部及東半部海面風力增強中，浪高將增至3米以上，平均風力超過六級以上，龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，2日起至4日止封島3天。

受杜蘇芮颱風影響 龜山島今起封島3天
受杜蘇芮颱風影響 龜山島延續封島至7／28
卡努颱風逼近 台東綠島、蘭嶼停航資訊這裡看
#宜蘭縣龜山島 #卡努颱風 #封島