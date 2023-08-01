國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近來砲火四射，甚至對準黨內北市立委參選人羅智強。前立委邱毅認為，金此舉的背後目的之一，是想找藉口撤銷羅的大安區立委提名，改由自己的愛將鍾沛君參選。鍾沛君回應，這個邏輯狗屁不通，故意混淆，根本「張飛打岳飛」！鍾沛君今(1日)又在臉書發文表示，邱毅7月31日晚間在直播中罵她「不要臉、禽獸不如」，她已委請律師提出民刑事訴訟，並強調講一次告一次。

鍾沛君昨(31日)在臉書發文提到，金溥聰是侯友宜競選辦公室執行長。提名或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅前委員故意混淆，根本「張飛打岳飛」。她指出，羅智強初選勝出是5月12日，當時金溥聰有沒有批評智強？沒有！羅智強獲得提名是5月17日，當時金溥聰有沒有批評羅智強？也沒有！金溥聰第一次點名批評羅智強，是在7月23日國民黨全代會提名侯友宜之後，7月24日，羅智強還在主張要「再做一次民調」。

「如果羅智強沒有提出這個主張，又有誰批評他了？」鍾沛君強調，國民黨選情，不是章回小說，胡說八道一萬次，還是胡說八道。

鍾沛君今(1日)在臉書發文表示，「邱毅前委員昨晚在直播中罵我『不要臉』、『禽獸不如』，我已委請律師提出民刑事訴訟。講一次，告一次！」