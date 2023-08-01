上週國軍舉行漢光39號演習，針對關鍵基礎設施防護進行演練，卻被媒體拍到，6名憲兵在台北車站大廳外以透明玻璃作為掩蔽物，引發外界批評。憲兵指揮部參謀長呂正芳今( 1日)也在國防部記者會回應，當時在玻璃門旁的是憲兵的預備隊，在動態演練的狀態下準備投入一樓大廳應援。憲兵指揮部感謝各界的指導與指教，會針對戰術訓練持續精進。

國防部此次漢光演習，在首都衛戍區進行國家關鍵基礎設施防護，憲兵202指揮部所屬211營官兵，首度在台北車站進行安全防護實兵演練，驗證設施防護指管通聯機制、反制敵特攻及爆裂物處置等科目。

但掩蔽過程中，卻被記者拍攝到，6名士官兵在台北車站東三門外，以透明玻璃作為掩蔽物，遭批評是只知道依訓練時的慣性認為玻璃是「牆」，在牆後掩蔽觀察，卻沒注意到透明玻璃沒有防彈效果。網友也酸說「連最基本的常識都忽略」、「台北車站玻璃防彈啊」。

呂正芳今在國防部記者會上回應，該次演練中是依照敵情，針對台北車站想定仿真設計，由鐵路警察實施現場狀況的掌握，並由憲兵部隊實施應援。

呂正芳也說，當天操演的實施狀況依照片顯示，當時車站一樓由鐵路警察與主力部隊已針對敵情予以排除並掌控，在地下室部分當時則正由台北市警察局的霹靂小組進行最後一個狀況的排除。

對於照片中以玻璃作掩體的士官兵，呂正芳指出，當時在玻璃門旁隱蔽的部隊，是憲兵後續的預備隊，當時是在一個動態演練的狀態下，準備投入一樓大廳實施應援。對於掩蔽物選擇有誤的問題，憲兵指揮部感謝各界的指導與指教，會持續對於戰術訓練來持續精進。