警方在基隆信義區查獲19歲廖姓天道盟同心會成員等人到案。（圖／警方提供）

基隆市警察局第二分局日前獲報，有天道盟同心會成員藏匿社區中製造毒咖啡包，經數月蒐證，向法院聲請搜索票，於昨日持搜索票查獲19歲廖姓犯嫌等人，查扣毒咖啡包257包、愷他命1包等證物，訊後依毒品危害防制條例嫌移偵辦，並擴大溯源。

警方表示，二分局日前獲報，有幫派成員藏匿於社區中製造混合型毒品咖啡包，案經數月蒐證完備，向臺灣基隆地方法院聲請搜索票獲准，並於昨（31）日會同少年警察隊、婦幼警察隊持搜索票前往信義區查獲19歲廖姓嫌犯等人到案，現場查扣毒品咖啡包成品257包、第三級毒品愷他命1包、毒品分裝原料2包、電子磅秤2台、封口機1台、毒品咖啡包分裝袋1批及行動電話2支等證物，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦，並持續擴大追查其他涉案共犯與毒品原料來源。

第二分局分局長張澤銘表示，絕不容許幫派、毒品等集團藉由各類犯罪危害社會治安，並對集團性犯罪向上溯源，向下刨根，貫徹警方執法鐵腕，秉持「犯罪零容忍」態度，全面進行「系統性掃黑掃毒」，讓基隆成為安全、宜居的城市。

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