對於政策嚴打炒房，林聰麟說，政府加強管控，初期一定會有陣痛期，但就像之前的實價登錄上線，原本上線前大家都會擔心，不過，發現價格透明後大家都很方便，按照遊戲規則進行就好。至於房價，他則說，土地雖然沒有漲價，但也沒變便宜，房價方面應該是會持平。

至於推案腳步是否改變？林聰麟說，還是按照計劃進行，未來的規劃將看看選後政策的走向。至於還會不會在嘉義購地，他則指出，目前已有4筆土地庫存，暫時先不考慮，將手中持有的土地都規劃陸續推案後，再來考慮。

嘉義擁有八大科技園區，包含「嘉義科學園區」、「馬稠後產業園區」、「亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「民雄無人機航太園區」、「水上南靖產業園區」、「中埔公館產業園區」與「大埔美精密機械園區」等新興科技與精密機業產業。林聰麟說，八大園區創造了6.8萬個就業機會，大約是嘉義20年房市需求，房地產市場需求很強勁，新推個案很容易就去化。

「高鐵科技城」基地位置位於太保市太頂珠段29地號，基地面積4731坪，樓高地上15F、地下B3，規劃戶數645戶、23~36坪房型，公設有700坪中庭花園、泳池、餐酒館、劇院等。