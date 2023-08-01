台積電2奈米製程勁敵不只大家熟知的三星、英特爾，後面還有追兵，日本晶片國家隊Rapidus也計畫於2027年量產2奈米晶片，搶台積電客戶。值得留意的是，英特爾上周財報會議上也放話，2025年用2奈米、1.8奈米從台積電手中拿回製程技術龍頭地位，分析師透露，台積電內部相當緊張，到處在打探消息。

科技媒體Tom's hardware報導，Rapidus計畫於2027年量產2奈米晶片，並希望獲得一家跨國大企業的訂單，這代表Rapidus將與台積電和其他代工廠競爭。

不過，Rapidus執行長小池淳義（Atsuyoshi Koike）強調，「我們的商業模式與台積電不同，台積電為每個客戶生產產品，但我們最初只打算為5到10家公司提供服務，後續再看是否增加更多的公司。」

小池淳義接受日經訪問時表示，「我們正在找尋美國合作夥伴，並已經開始與谷歌、蘋果、Facebook、亞馬遜和微軟公司進行討論 。具體來說，數據中心對晶片有需求，到目前為止，台積電是唯一能夠打造他們所需晶片的半導體企業，而這也是Rapidus要搶進該領域的原因。

Rapidus希望獲得至少其中一家公司的訂單，並非不可能的任務，因為除了蘋果和谷歌等跨國公司外，還有其他需要特製晶片的大企業，只要Rapidus的生產技術佳、產量充足、價格具吸引力，還是能拿到訂單。

報導指出，Rapidus只打算拿到5到10家客戶訂單，但是否能夠回收生產2奈米晶片所投資的數百億美元，還有待觀察；眼前另一難題是，願意下單2奈米先進製程的IC設計公司數量相當有限。

不過，從日本政府的角度來看，Rapidus的目的是提振該國領先的半導體供應鏈，即使 Rapidus的2奈米製程最終沒有取得成功，仍將為繼任者鋪路，並為當地晶片設計人才打開一扇窗。