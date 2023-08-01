國軍台中總醫院與「台中市蒙特梭利教育基金會」攜手合作，成立「職場互助教保服務中心」1日盛大開園揭牌。（國軍台中總醫院提供／馮惠宜台中傳真）

物價飆漲，坊間幼兒園、準公托月費動輒上萬元，國軍台中總醫院經兩年籌備、院內「職場互助教保服務中心」1日盛大開園啟用，該醫院附設幼兒園與「台中市蒙特梭利教育基金會」攜手合作，採蒙特梭利混齡式教學，將教學環境延伸到院區對面的坪林森林公園，尤其月費只要2千元，讓醫院醫護員工直呼「太佛心！」

為落實政府「0至6歲國家養」政策，國軍台中總醫院院長陳盈凱表示，該院耗時近2年進行整建，並委託台中市蒙特梭利教育基金會負責教保服務中心的教學事宜，且完成政府立案，今（1日）盛大揭牌開園。

陳盈凱表示，目前，院方按招生規定先優先錄取本院員工及國軍官兵的子女、孫子女，其次為中低收入和一般家庭，該園與「台中市蒙特梭利教育基金會」合作，教學方式採用蒙特梭利混齡式教學，有兩名長駐教保園，可收納16名幼童，迄今為止，已有12名幼童入園、1名幼童已報名，還有3個名額。

台中市蒙特梭利教育基金會理事長陳素珍表示，蒙特梭利教學模式以訓練幼兒的獨立性和養成閱讀習慣為目標，透過蒙特梭利教具的運用，鼓勵適性的學習和啟發，間接培養幼兒獨立自主的品格特質，未來院區對面的坪林森林公園也將成為幼童們豐富多樣生態景觀的教學環境。