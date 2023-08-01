林柏宏本身就是愛吃火鍋的人，每周都能吃。（旬嚐提供）

林柏宏1日出席火鍋品牌開幕記者會，聊到在外用餐一事，他最近有個有趣的體驗，今年6月跟經紀人、同事一起去巴黎玩，去了當地知名的「花神咖啡館」，他說：「那邊生意太好了都要排隊，坐好之後，我看完菜單舉手要點，他們的服務說：『不要叫我，我自己會來點。』」稱這種不是兇而是悠閒的服務態度，令他印象深刻。

林柏宏還說巴黎之旅正好碰上當地的夏至音樂祭，走過的任何餐廳、馬路邊，都有人在演奏、喝酒唱歌跟跳舞，整個塞納河畔都是人潮，「我很喜歡巴黎的氣氛，很輕鬆，本來有一天要坐車去凡爾賽宮，但因為天氣太好了，我們就改直接去附近的公園躺一整天。」

至於男神的吃鍋小習慣，林柏宏提到自己喜歡在火鍋裡面加芋頭，讓芋頭煮得很爛，且他吃鍋不太沾調味醬，只用蔥跟香菜當佐料，還有他吃麻辣鍋會喝辣湯、不要求大家用公筷、剝蝦用嘴剝等，另他曾經有個習慣，是吃鍋會整盤肉一起下鍋煮，直到被朋友罵才開始改成一片一片去涮肉。

自從拍了電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，形象陽光正面的林柏宏，儼然成為廠商愛用男星，代言跟活動一波接一波，問他接下來還想代言什麼產品？他回：「牙膏跟牙刷。」因他自己很重視牙齒保健，還自封是刷牙達人。