尼日7月26日發生政變引發國際擔憂，法國立場尤為尷尬。數千民眾包圍法國使館，高喊「法國滾蛋，俄國萬歲」。尼日反法情緒由來已久，除殖民歷史外，也與駐軍、資源有關。我們已經能看到，媒體正在努力消毒「影響不大」據核能專業媒體報導，跟據歐洲原子能總署（Euratom）數據統計，全歐盟核電廠將超過2成的鈾從尼日進口。本週一（31）尼日政變領袖正式宣布全面禁止鈾和黃金出口到法國。

綜合《世界核能新聞網》（WNN）和美國媒體《政客》（Politico）28日報導，尼日供應全世界約5%的鈾，也是歐盟主要的鈾供應國。據歐洲原子能共同體供應機構稱，2021年，歐盟公用事業公司購買了2905噸尼日爾生產的鈾。這佔歐盟鈾進口量的24%多一點，使尼日爾高於哈薩克，成為歐盟主要鈾來源國，

法國在尼日也有經濟利益。尼日是全球第7大鈾生產國，鈾對核能發電極為關鍵。40年來，法國核能公司歐安諾（Orano）壟斷尼日的鈾開採，而且對於超級核能大國法國來說佔了全國17%的供應，而且還「特別便宜」當前歐洲能源危機未歇，少了這把火炬、或是變貴，都會對歐洲國家能源供應造成衝擊。

尼日在2022年生產了2020噸鈾，略高於全世界鈾產量的4%。目前的生產來自阿爾利特鎮附近SOMAÏR（Société des Mines de l’Aïr）的露天礦場。 SOMAÏR 由歐安諾持有63.4%的股份，尼日國家礦業公司（Société du Patrimoine des Mines du Niger）持有36.66%的股份。根據世界銀行（World Bank）的數據，以貨幣計算，鈾是尼爾第2大出口產品，僅次於黃金。

尼日上週軍事政變，親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是新國家領袖。國內局勢緊張，西方集團為首的「西非經濟共同體」（ECOWAS）予以譴責宣布制裁，不過周遭鄰國已經於本週二（1）紛紛表示不會制裁尼日。