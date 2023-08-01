台新銀行公益慈善基金會聯合6家單位舉辦「您的一票，決定愛的力量」活動，昨(31)日舉行「第13屆成果發表暨第14屆啟始典禮」，由台灣結節硬化症協會「Menbug樂團」開場演唱，還有張秀菊基金會輔導之青少年義賣咖啡。本次宣佈第14屆活動起跑外，今年再度與青年創意奧斯卡獎的「時報金犢獎」合作，藉競賽徵選主視覺，現場也嘉勉創作同學發揮專長做公益。

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動計178個提案獲得公益基金，團體如期執行，現平均執行進度約60%。而基金會強調「運用現代科技做公益」，台新不僅培力社福跟上時代趨勢，也協助建立永續觀，在今年亞太暨台灣永續行動獎中，台新囊括6大獎，是獲獎數第一的金融業。其中「公益植樹共好計畫」，媒合社福團體育苗換金，台新則將育好的樹苗種植在台東大學，碳中和員工的公務出行碳排放，創新推動環境與社會的正向雙循環。

二度攜手金犢 兩千件作品角逐主視覺

台新銀行公益慈善基金會長期推動「校園公益」專案，深耕校園，今年再度攜手「時報金犢獎」，並以「行動吧！散播愛，就是現在」為主題，設立「主視覺設計獎」。此次全球共有2,114件作品徵選，較去年增加3倍，其中337件作品入圍(台灣作品147件，大陸190件)，經過複決賽，選出台灣組前3名及優勝5名，大陸組前3名及佳作5名。最終由大陸魯迅美術學院囊括大獎──金、銅犢獎項，而台灣師範大學則勇奪銀犢獎。主視覺設計潤飾後將用於各式宣傳管道，入圍獲獎作品自7月17日起已在台新金控大樓外牆窗貼展示。

8月15日開放提案

第14屆「您的一票，決定愛的力量」活動自8月15日開始接受各界公益團體及個人上網提案，活動分三階段：團體提案日期(2023/08/15~31)、邀請民眾上網投票(2023/11/1~30)及團體執行提案(2024/1/1~2024/11/30)。本屆提案總共分五大領域，「社會福利」領域分10萬元、25萬元及50萬元三組，其他領域包含「數位學習」、「復能自立」、「社會企業」及「公益傳播」領域等獎項。提案單位可依提案規模及受惠對象，選擇合適組別，但每家僅限報名一個提案，最終，捐贈對象將依據民眾投票票數結果高低而決定。詳情請參考「您的一票，決定愛的力量」網站。