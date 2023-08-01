「心電圖人工智慧判讀平台」結合AI技術，能夠快速且準確地進行心電圖的判讀，可針對一張心電圖準確地輔助診斷超過50種疾病，除了可以接受即時心電圖上傳，還可以做出即時的分析，輔助醫師在第一時間找出嚴重心臟急症，此外也可以廣泛應用在偏鄉社區和遠距醫療，進行便宜、簡易的慢性心血管疾病檢查，透過早期診斷治療，降低相關疾病的風險與負擔。

國防醫學院查岱龍校長表示，國防醫學院積極推動AI、智慧醫療作為研發的重要指標，並配合國科會及高教深耕等研究計畫投入相關的研發項目，其中「心電圖人工智慧判讀平台」就是近期最受矚目的研發成果之一。

國科會生科處為了協助學研界生醫研發成果朝商品化發展，成立生醫商品化中心(BMCC)，助攻學研生醫成果落地應用。生醫商品化中心王麗茹主任表示，生醫商品化中心長期投入學研成果商品化的輔導與推廣，累積案源評估超過1400件、協助生醫新創團隊智財規劃與布局超過150件，商務、法務、專利整合諮詢超過400件，推動產學合作及技術移轉超過50件，並成功促成廠商投資金額近10億元，可以說是生醫新創、學研團隊邁向商品化的最佳合作夥伴和推手。