根據主計處統計，台灣消費者物價指數(CPI)於六月連續22個月超過2%通膨警戒線，面對萬物皆漲，惟有薪水不漲的年代，相信基層民眾更是備感壓力。身為全球專業機車品牌，KYMCO考量廣大機車通勤族對於物價飆漲的生活困境，針對旗下最受歡迎的光陽國民神車GP125推出史上最大優惠活動。

KYMCO是台灣機車市場連續22年的領導品牌，至今已在台灣售出超過1500萬台機車，成為許多人生活中不可或缺的代步工具，KYMCO也皆是通勤族的首選，其中KYMCO GP125以其卓越的性能和功能，成為台灣最暢銷的125級距國產速克達車型，一天就能賣出近千台，並創下單一車款年銷售量近10萬台的驚人紀錄，累計銷售更是超過百萬，堪稱國民神車。

隨著當前物價和車價持續飆漲，KYMCO希望透過旗下最暢銷車款GP125的領頭作用，帶動台灣二輪產業銷售動能與成長。這不僅是一項針對汰舊換新購車的專案，更是一個為廣大民眾減輕生活壓力。KYMCO抓準民眾面對通膨壓力的購車需求，並針對這些需求提供了史上前所未有的優惠方案，現在現金購車一台全新的GP125最低只需支付新台幣3.98萬元。

KYMCO所提供的優惠幅度令人稱奇，預計在市場投下震撼彈，正面迎戰機車市場價格戰，可望將為市場帶來了一股重新洗牌的可能性，進一步提升光陽工業在市場上的品牌影響力和市場占有率。

KYMCO GP125搭載通過環保七期、兼具節能與性能的德國馬牌Continental噴射系統，前後輪採用100/90-10高抓地力輪胎、更擁有超大置物空間與前置物箱等，上市時即以同級中極輕巧車身成為熱銷車款的GP125，品質穩定「極耐操」更擁有超高C/P值，適合所有族群。