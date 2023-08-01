澎湃新聞1 日報導，大陸多省分多支救援力量奔赴河北。據山西天龍救援隊微信公眾號消息，7月31日，天龍救援隊組織13名精銳隊員裝配四艘充氣式衝鋒舟，4.2米貨櫃車一輛，共計四輛車，於17點15分，從山西太原啟程前往河北保定，支援洪澇災害搶險救災工作。

當天，大陸全國曙光救援同盟廈門市曙光救援隊、成都曙光、景德鎮曙光聯合小組由廈門出發奔赴河北救災。

同奔赴河北的還有河南安陽林州市紅旗渠應急救援隊。河南媒體大象新聞報導稱， 7月31日晚，這支救援隊到達河北邢台市寧晉縣參與當地暴雨救援。救援隊隊長楊永峰表示，寧晉縣目前有21支由河南救援隊組成的中原聯盟救援隊在現場救援，共計187名隊員、39艘衝鋒舟。

另據齊魯壹點報導，8月1日6時，來自山東濟南平陰朝陽救援中心的15名隊員，到達河北省涿州市西壇村。救援人員乘衝鋒舟對受困群眾展開救援，他們到達的西壇村屬於積水比較嚴重的地區，截至8月1日10時，積水水位已漫過沿街二層小樓的一層，不少村民被困在二樓。

由於持續降雨，前往西壇村的道路已經被積水淹沒，人、車無法通行。「過去的兩個多小時，我們的衝鋒舟進去了五趟。」平陰朝陽救援中心隊員江濤說，由於積水較大，有些房屋的大門已經無法進出，需要破窗施救。救援隊把老人、孕婦和孩子優先救出，目前轉移被困村民100多人。

江濤說，現在積水的整體水位大概在1米左右，已經比早上上漲了20公分。

報導提到，截至發稿前，西壇村上游的大壩正在開閘洩洪，最大的問題是村內積水排不出去。

公羊救援隊透露，8月1日上午接到涿州市政府請求緊急支援的函，北京公羊救援隊、浙江公羊救援隊派出首批先遣地面力量，攜帶動力衝鋒舟等救援裝備趕赴當地。北京公羊救援隊8月1日13時抵達涿州。浙江公羊救援隊將於晚上11點左右抵達。