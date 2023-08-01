雞排妹不滿被影射床戰50人，提告三立新聞網記者妨害名譽，林男因未經查證遭起訴。（翻攝畫面）

藝人「雞排妹」本名鄭采勻，去年年底被指她曾「床戰50人」，三立新聞網林姓記者刊登標題為「雞排妹『床戰超過50人』」又轉載在「娛樂星聞」網站，鄭采勻前一天剛與日籍醫生男友Akira結婚，氣得她提告，士林地檢署偵結，認林男並無查證事實，依妨害名譽罪提起公訴。

2020年已有報導指鄭采勻床戰50人，但她本人澄清是不實的言論，並解釋是訪問一位自稱性經驗豐富的人，她詢問受訪者，有沒有超過50位對象，受訪者稱沒有，她接著說，那跟真正的玩咖相比，也還好。這段對話被影射，鄭有超過50位的性經驗對象。

林姓記者去年11月3日在三立新聞網，刊登雞排妹「床戰超過50人」的文章，內容提到，「關於她的感情事，過去她大方分享，床戰人數50人是最低標準」另外，余姓編輯看到三立新聞網的文章後，轉載到「娛樂星聞」網站上。

鄭采勻向檢察官提出，林男透過友人向她轉達致歉訊息，證明林男未經查證，提告林男以及余姓編輯妨害名譽，鄭提供澄清影片，指林男有可能查證內容的真實性，但林卻未查證並刊登不實內容，士林地檢署日前偵結，以加重誹謗罪起訴林男，另外，余性編輯因不知情，予以不起訴，。