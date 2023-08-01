法務部

立法院三讀通過《外役監條例》修正案，排除收受賄賂的貪汙犯進入外役監，但修法前的不少貪汙犯，仍受惠於舊的外役監遴選規定，可到外役監服刑，例如19年前喧騰一時的台北縣議員補助款案，最高法院去年判決定讞後，目前有6名涉貪議員到外役監服刑中。

過去的貪汙犯，因符合外役監遴選標準，有不少貪汙犯透過進入外役監服刑，不但每月可返家探親，且外役監服刑等於1天抵2天，可累積縮刑，也能早日申請假釋出獄。

但是立法院臨時會7月31日三讀通過《外役監條例》修正案，新法將《貪汙治罪條例》收受賄賂罪及經濟犯罪等白領犯罪，列入不得進入外役監範圍。新法實施後，貪汙犯將不得到外役監服刑。

發生於19年前的台北縣議員收賄販售補助款案，去年最高法院駁回上訴，全案定讞。涉貪議員去年11月入監服刑後，目前高敏慧、何淑峯、金中玉、楊寶猜、王淑惠、徐陳麗華6人均申請外役監獲准，現均在外役監服刑。另外，顏世雄、宋進財2人則已於今年5月、7月假釋出獄。

檢方查出，高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11名前任、時任台北縣議員，於2000年至2004年間，將議員補助款額度以3成不等代價販售給廠商，以提供空白議員補助款用牋方式，讓合作廠商承接受補助公家機關的工程或活動，板橋地檢署(現為新北地檢署)2004年依《貪汙治罪條例》起訴。

本案因纏訟多年，審理期間超過8年，適用《刑事妥速審判法》予以減刑，高院更一審判處11名議員2年至6年5月不等徒刑，其中，朱佩瑛獲緩刑3年，未上訴最高法院而確定，另10人提上訴，最高法院去年10月駁回而確定。目前有6人在外役監服刑。