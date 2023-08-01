為協助企業投資改善製程與耗能設備，經濟部整合旗下所有單位淨零輔導案例與分析，建置「淨零輔導案例整合平台」，並以「設備別」或「產業別」進行分類，透過複合式搜尋，中小企可依自身所屬產業或考慮汰換的設備項目進行篩選，簡單快速地取得符合偏好的設備、實際運行成本效益等資訊，成為企業淨零好幫手。

「淨零輔導案例整合平台」收集這幾年來經濟部旗下工業局、能源局、商業司、中企處及加工處等單位的淨零輔導案例，包含節省費用、減碳量、投資成本及回收年限等關鍵數據。

經濟部表示，案例整合平台提供產業別與設備別等分類，企業可利用進階篩選方式，針對前述關鍵數據進行排序，選擇符合企業節能減碳策略（如追求減碳量效果、考量設備成本回收年限…等）標竿案例，作為企業未來投資及制定減碳計畫之參考。

該部強調，淨整合平台還有一大特色，就是建置了「資源專區」，整合提供部內各單位的減碳資訊，包括節能技術手冊等，協助獲取所需資源。