接受民眾黨徵召將代表參選金門選區立委的尚文凱，繼日前被網紅四叉貓（劉宇）爆料其丈夫金門議會副議長歐陽儀雄曾有段「黑道」過往後，昨（31）日又被掀出她在金門大學的碩士論文有如「拼裝車」涉嫌抄襲。對此，尚文凱連日來皆不作回應，金大則於今（1）日表示：尚未接獲相關投訴。

網紅四叉貓（劉宇）臉書昨日再度發文，檢視尚文凱2014年在金門大學所撰寫的「中共國家領導人接班模式比較－以『第四代』與『第五代』為例」，結果整本論文跑比對系統下來，相似度55％，整本論文就是一本拼裝論文。尚文凱對此僅表示「不回應」。

對此，金門大學表示，經查目前該校內尚無媒體所揭露之學倫案件，依照學倫案的處理程序，校方需有接獲正式投訴才能啟動程序進行後續成案之討論。如有進入正式調查程序，過程都是委請校外專業的委員進行查證比對與公正判斷。校方立場係依行政程序辦理，如有接獲相關投訴，將會依規進行處理。