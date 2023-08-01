近2年印度經濟成長超越中國，甚至有外資預測，印度有望在2075年成為全球第2大經濟體。但印度人均收入仍低，一對貧窮印度父母就因為買了一支全新iPhone 14，引起鄰居質疑「內情並不單純」，才揭發了他們賣子買iPhone的誇張行徑！

Jaydev與Sathi Ghosh這對夫婦的8個月大兒子失蹤了好一段時間，但鄰居發現，他們不但不擔心，反而看起來相當快樂輕鬆，最讓人起疑的是，這對原本財務困難的夫婦手中竟然多出一支嶄新的iPhone 14。鄰居因此向當地議員求助，最終揭發了整起事件。

印度這對狠心父母居住在西孟加拉邦，世界銀行（World Bank）報告指出，當地多為深度貧困地區。非營利組織PRS Legislative Research的2022年報告顯示，當地人均GDP僅約為1600美元（約新台幣5.1萬元），只比全新iPhone 14在印度的售價高出一點。也就是說，如果想要正正經經賺錢來買iPhone 14，需要將近1年不吃不喝才有可能。

據了解，這對狠心父母還曾想賣掉7歲大的女兒。這次賣掉兒子是因為他們想在出門旅遊時，在旅途中用iPhone 14拍攝IG Reels短片。

母親Sathi Ghosh遭警方逮捕時聲稱，他們不得以才做出這個「痛苦決定」，而父親Jaydev Ghosh目前下落不明。