雲林縣長張麗善（右一）從向司馬特襯衫上的一個徽章得知洪堡郡也在推動SDGs顯得很驚奇，雙方握手惺惺相惜。（周麗蘭攝）

加州洪堡郡的教育廳副廳長司馬特回贈一件寫著「人」的Ｔ恤。（周麗蘭攝）

雲林縣府積極推動雙語教育，縣長張麗善1日與來訪的美國加州洪堡郡（Humboldt County）教育廳副廳長司馬特簽訂交流合作意向書，赫然發現雙方都在推動聯合國永續發展目標（SDGs），也都注重品格教育，當場互約讓高中生SDGs社團率先交流分享。

中央正推展2030雙語教育，其中之一是鼓勵姊妹校互惠計畫，而加州洪堡郡的學校4年前開始與雲林國小交流，目前該郡教育廳副廳長司馬特（Colby Smart）率25名教師來台參訪，中正大學教研究所長鄭勝耀居間牽線與雲林縣府合作。

鄭勝耀指出，擁有印地安保留區的加州洪堡郡以農產為經濟主力，與雲林縣十分類似，當地人口16萬人，有31個學區。

張麗善說，希望透過簽訂合作意向書加強孩子的交流，像是增加國際的視野、培養雙語溝通能力；雲林在地的布袋戲文化、武術文化、台灣蔬果中心地位、台灣咖啡都值得透過交流平台推薦給外國。

司馬特表示，他們一看到雲林的景物感到相當熟悉，老師們一點也沒有思鄉病，感覺這裡就像在美國一樣。他盼望友誼增進，未來的計畫有賴於兩方互惠， 最好的方式就是交換學生，不論經濟、文化、社會都會從中獲益。

張麗善眼尖發現司馬特的衣領別一個「SDGs」徽章很驚訝，司馬特表示該郡鼓勵學生實踐可讓地球永續發展的行動，他建議也許這是雙方交流的起點，雙方的高中生社團互相分享經驗，張麗善十分認同。

張麗善最後致贈3所國小學童接力繪製的雲林溪上河圖繪本給司馬特，並且自豪地分享雲林縣推動品格教育「禮義廉恥」，去日本參訪時竟意外發現當地也在推動！她責成教育處贈送一套縣府自編的品德教育書籍給司馬特，沒想到司馬特說該郡也有品德教科書，可以互贈。

縣府教育處長邱孝文表示，未來和洪堡郡的交流合作會緊密進行，除透過平台線上合作，老師也能互訪交流，更重要的是讓雙方學生互相學習、互動，對雲林縣教育水準一定會大幅提升。