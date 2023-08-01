睡不好只是太累？當心可能是自律神經失調。營養師酈月慧表示，工作或家庭的壓力讓身體不斷踩油門，而忘了踩煞車，長期下來就會使自律神經失衡。事實上，日常飲食對於維持自律神經平衡也有幫助，她並推薦5種食物，包括雞蛋、豆漿、牛奶、糙米及紅棗茶。其中她提到，紅棗對神經系統具有神經保護活性，睡前一杯紅棗茶具有安神的作用。

酈月慧在臉書粉專「安適生活｜營養保健｜運動生活｜心靈滋養」發文表示，自律神經分為交感神經與副交感神經，前者就好比汽車的油門系統，負責使心跳變快、體溫上升、消化變慢及肌肉收縮；後者則為煞車系統，作用有心跳變慢、血壓下降、促進消化及呼吸變慢，兩者共同維持身體這台車的機能平衡，使其可以正常運作。

然而，現代人因長期處在壓力的環境下，容易有自律神經失調的問題產生。想要維持自律神經平衡，酈月慧表示，可從飲食方面下手，並推薦5種食物。首先是雞蛋和豆漿，她指出，雞蛋與黃豆中含豐富的膽鹼，而膽鹼為建構神經細胞膜的成分，掌管訊息傳遞，能幫助腦部健康、舒解壓力和安定情緒。

其次是牛奶，酈月慧解釋，其富含鈣質，鈣參與肌肉的收縮與神經傳導，當鈣質不足時，會造成腦神經細胞出現焦慮、恐慌的症狀。另外，她提到，牛奶中還含有珍貴的唾液酸（燕窩酸），為大腦細胞膜及突觸營養素，能保護神經傳導更順暢。

再來是糙米，酈月慧說明，發芽的糙米中含有γ-氨基丁酸（Gama-AminoButyric Acid，簡稱GABA），是神經傳導抑制劑，猶如神經的煞車系統，可緩和不安緊張的情緒、放鬆促進睡眠，具有平衡自律神經的作用。

最後是紅棗茶，酈月慧分享，《神農本草經》將紅棗列為上品，指出其功效主心腹邪氣、安中、養脾氣等。她表示，紅棗對神經系統具有神經保護活性，能降低大腦受到氧化壓力的傷害，達到抗憂鬱與舒壓的效果，睡前不妨來一杯紅棗茶，具有安神的作用。