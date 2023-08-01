中颱卡努來勢洶洶，北市觀傳局今日宣布，考量颱風將帶來瞬間陣風，且天候狀況直接影響煙火體驗及觀看品質，原訂8月2日晚間煙火秀確定延期，兩次延期的煙火秀，將分別改至至8月9、8月16日施放。

觀傳局說明，受雙颱接連影響，原訂7月26日、8月2日晚間施放煙火秀，將分別加碼至8月9、8月16日施放，以長達360秒的絢麗煙火迎接國內外遊客；緊接著8月20日閉幕壓軸煙火秀，更將施放480秒大型高空煙火，留給民眾一個璀璨難忘的夏日回憶。

此外，觀傳局補充，因應民航局8月航班規畫，大稻埕夏日節8月的煙火施放時段，將由晚間8時30分延後至8時35分，歡迎民眾到場觀賞，或透過「大稻程碼頭4K即時影像」(https://www.youtube.com/watch?v=Ndo_8RuefH4)線上觀看。

觀傳局建議，因應近日天候狀況，民眾出發前先上「大稻埕夏日節」官網（https://taipeisummer.travel.taipei/）及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/taipeitravel），查詢最新資訊。