香港22歲女星區明妙擁有一雙水汪汪大眼睛和鵝蛋臉，鄰家妹妹氣質常常在影視作品飾演學生妹，而她撞臉韓團TWICE來自台灣的子瑜，也被封為「港版周子瑜」。區明妙近日到台北旅遊，在一系列出遊照中驚見她大解放，辣穿比基尼超兇曲線被看光。

擁有偶像等級外貌的區明妙，因港版子瑜封號在兩岸三地小有知名度，日前她在IG更新動態，分享多張美照打卡本人到台灣台北旅行，還因為天氣太過炎熱，露出可憐兮兮的表情說，「熱到逐漸放棄化妝」。

區明妙到台北玩，罕見曝光穿上性感比基尼的模樣。（圖／摘自區明妙IG）

區明妙的照片中有探訪許多觀光景點、百貨公司或是夜市，不過，裡面藏了一張她身穿性感比基尼的辣照，超兇上圍呼之欲出，好身材全被看光，大解放展現有別於平時甜美可愛的形象；許多網友在底下紛紛大讚，「又瘦又有身材，好羨慕」、「比基尼也太辣，想泳池巧遇」、「根本不需要化妝，而且原來身材這麼好」。

過去區明妙曾透露拒絕韓國娛樂公司當偶像的機會，選擇朝演員方向努力，從2017年香港電視劇《親親我好媽》開始被注意到，其中一場校園戲裡15歲的她以清新甜美外型加上空靈氣質，讓人忍不住多看幾眼，她也因為這部作品獲得「港版周子瑜」封號。