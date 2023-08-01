倡議綠色能源，幫助公益團體取得20年穩定收益，台灣大哥大第七屆「種福電」計畫，今天(8/1)啟動，預計群募500萬元，台灣大哥大拋磚引玉，率先宣布捐出100萬元，號召消費者與能量夥伴共同募資，在受贈公益夥伴「財團法人華光社會福利基金會」所附設的「由根山居」自有屋頂，建置82.39kWp太陽能板，預計20年可發綠電近180萬度，為地球減碳991公噸，創造收益1,028萬元(包含躉售台電之綠電約980萬及屋頂租金收入約48萬)，全數捐贈「華光社會福利基金會」，照顧300多位來自弱勢家庭，平均年齡45歲，最大年齡75歲，99%需要全天候24小時照護的中重度智能障礙者。

「種福電」計畫自2017年啟動，過去6年實募金額2,865萬，協助6家公益團體20年創造7,285萬綠電收益，生產1,110萬度綠電，減碳效益相當於15座大安森林公園。隨著利害關係人擴大參與，綠能公益模式持續優化，2023年「種福電」計畫，8月1號啟動，預計9月30日前募資500萬元，倡議各界「轉動光能，Break through Sunlight，一起呵護慢飛天使20年未來！」台灣大哥大加碼承諾：每完成一片太陽能板勸募，將購買等量綠電，預計配合2023年「種福電」計畫，加購180萬度綠電，為地球創造綠色能源，也為慢飛天使創造更永續的陪伴。

2023年「種福電」綠能大使-孫振 感佩「慢飛天使」毅力無限舞動奇蹟

為了達成早日達成500萬元募資目標，2023年「種福電」綠能大使-霹靂舞國手孫振，即使忙於備戰9月杭州亞運，長期駐紮左營國訓中心，依舊利用端午連假，前往新竹關西「華光基金會」由根山居，義務進行霹靂舞Breaking教學，帶領院生訓練體適能，分組尬舞battle。孫振與慢飛天使熱鬧共舞影片，於今日(8/1)「種福電」記者會上首播。孫振表示，新竹華光的慢飛天使們，一次又一次地重複練習適應生活，就像自己對霹靂舞Breaking的執著，一次不行，就再來第二次，毅力無限。

種福電為6家公益團體20年創造7,285萬綠電收益 感謝能量夥伴一起轉動光能

台灣大哥大總經理林之晨表示，聯合國世界氣象組織（WMO）已經發布官方資料證實，2023年7月將成為人類歷史上有紀錄以來最熱的月份，全球平均海面溫度也已遠高於歷年同期觀測值。全球暖化加劇，台灣大結合社會關懷與綠電創生，持續推動「種福電」計畫，並逐年提高綠電使用占比，綠能採購量已是全台灣跨產業第二名，僅次於台積電。2023「種福電」預計為「華光基金會」由根山居，創造20年穩定的綠電收益，將民眾愛心價值放大2倍，讓慢飛天使終身安養的家，得到延續性的優質照護。林之晨於啟動記者會上，也特別感謝台灣大資訊長蔡祈岩。今年七月四日台灣大哥大資訊長蔡祈岩的父親蔡承勗先生辭世，享嵩壽100歲，蔡資訊長化小愛為大愛，邀請親友響應「種福電」捐贈，讓父親遺愛台灣，共募得17萬元，成為「種福電」來自民間的第一筆捐款。

讓乾淨能源走入日常 用綠能創造更永續的陪伴

「華光社會福利基金會」董事長徐森義表示，謝謝台灣大哥大、台灣綠能公益發展協會與陽光伏特家的善舉，讓華光加入「種福電」計畫，匯聚全民愛心，用綠能創造更永續的陪伴，守護多重智能障礙院生20年未來。陽光伏特家永續影響力副總經理陳惠萍表示，陽光伏特家為國內第一家再生能源售電業，致力於讓能源永續走入日常，透過「公民電廠」、「綠電交易」、「綠能公益」三種方式，讓每位公民都能參與永續能源轉型的過程，「種福電」計畫在台灣大號召下，將民眾的愛心款項轉化為太陽能設備，創造乾淨能源，更為公益團體帶來長期穩定的收益。

重返「自有屋頂模式」建置太陽能光電系統 愛心價值放大2倍

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，「種福電」計畫和陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會合作，每年因應公益團體不同條件，求新求變。過去2年公益團體無自有屋頂，需額外租用企業或長照機構等第三方屋頂做為「種福電」發電場域，今年採取「自有屋頂模式」，在華光基金會屋頂建置太陽能光電系統，所發綠電躉售台電，20年將創造約980萬元售電收益，加上屋頂租金收入約48萬，愛心價值放大2倍。感謝永續價值鏈夥伴長期支持「種福電」計畫，全面擴大永續影響力。

台灣大2023「種福電」在9月30日前可透過最大電商龍頭momo購物網提供的「捐」、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及「社團法人台灣綠能公益發展協會」捐款專頁等4種管道捐款。(圖/台哥大提供)

買手機幫你捐2元、手機直撥5180136等 提供多元捐款管道

台灣大號召企業夥伴加入，共同倡議綠能核心理念，今年包括諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通等4家連續兩年參與的「能量夥伴」，13家供應商包括ASUS、Benten、HTC、Hugiga、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、vivo、Lenovo、小米等也響應2023「種福電」，民眾購買包裝上印有「種福電」LOGO標籤的手機，供應商即捐出2元。此外，9月30日前亦可透過最大電商龍頭momo購物網提供的「愛心捐」、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及「社團法人台灣綠能公益發展協會」捐款專頁等4種管道捐款。

因應氣候變遷 台灣大強化永續發展、落實氣候行動

台灣大除推動「種福電」計畫，也同時落實綠色永續金融，今年發行5年期共65億社會責任債券，為台灣電信業單次發行最大金額，募集資金將用於社會效益投資計畫。台灣大永續績效獲國際永續評比肯定，獲英國《金融時報》及國際調研機構 Statista評選為「2023亞太氣候領袖(Climate Leaders Asia-Pacific 2023)」，榮獲亞太區電信業第二名，更是台灣唯一入選的電信業者，且連4年榮獲CDP碳揭露專案最高等級A，連6年入選DJSI最高榮譽「世界指數」(DJSI World)，位列全球電信業前3名。

(勸募字號：衛福部救字第1121360686號)種福電募款管道：

台灣大用戶手機直撥5180136 (單筆最高可捐6,000元)