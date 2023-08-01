每次空軍基地營區開放，都有數萬人參加，甚至達到10萬人，近年因疫情而暫停；國防部今天宣布，台中清泉崗基地8月12日舉辦航空嘉年華活動，並有5架「勇鷹高教機」將衝場；空軍表示，將藉營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

航空嘉年華活動程序表。國防部提供

空軍清泉崗基地航空嘉年華活動，靜態展示裝備表。國防部提供

有關活動規劃

(一)實施日期：民國112年8月12日（星期六）0900時起至1600時止。

(二)實施地點：空軍臺中清泉崗基地（臺中市大雅區中清路五段2號）。

(三)邀請對象：本國籍民眾。

(四)活動項目：雷虎小組特技操演、各型主力戰機性能展示、各型戰機編隊衝場、三軍儀隊暨空軍軍樂隊、地面靜態裝備陳展、園遊會、民間學校熱舞表演及儀隊操演。

三、注意事項

(一)參訪民眾憑中華民國身分證（或其他附照片之身分證件如駕照、健保卡等），並依管制人員引導進入營區，如未攜帶相關證明文件不得進場。

(二)為貫徹行政中立與營區純淨，嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動。

(三)營區內禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維軍機保密與飛航安全。

(四)外（陸）籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，請由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證查驗。

四、交通資訊

當日不開放一般車輛入營，營區周邊道路實施交通管制，請多利用免費接駁車往返。

(一)接駁站設置地點：

1.高鐵臺中站－4號出口（臺中市烏日區站區二路8號）。

2.豐原火車站－社會住宅停車場（臺中市豐原區豐勢路一段135巷20弄7號）。

3.水湳中央公園－經貿大鵬路口公車站（創研22停車場，臺中市西屯區經貿路一段、中平路及河南路口）。

4.臺中港旅客服務中心－停車場（臺中市梧棲區中二路一段9號）。

5.神岡籃球溜冰兼廣場－示範公墓停車場（臺中市神岡區神清路344號旁公車站）。

(二)高鐵：

搭乘至臺中站後，前往4號出口（步行約1至3分鐘），轉乘接駁車前往活動會場。

(三)火車：

搭乘至豐原站後由後站出站（步行約1分鐘），前往豐原社會住宅停車場轉乘接駁車前往活動會場。

(四)自行開車停車資訊：

1.高鐵臺中站停車場：和雲停車場、嘟嘟房停車場及？亭停車場等，計1980個汽車停車位，步行至接駁站約5至8分鐘。

2.豐原火車站停車場：豐原轉運中心、豐原火車站附設停車場及和雲停車場等計446個汽車停車位、849個機車停車位，步行至接駁站約5分鐘。

3.水湳中央公園停車場：中央停車場、創研22、26停車場，計2012個汽車停車位、922個機車停車位，步行至接駁站約4分鐘。

4.中港旅客服務中心停車場：計411個汽車停車位，步行至接駁站約1分鐘。

5.神岡籃球溜冰兼廣場：示範公墓園區計350個汽車停車位，步行至接駁站約1分鐘。

(五)接駁車服務時間：

1.活動日0700時第一班發車，直至1400時停止接送入營。

2.1600時活動結束疏運至全部民眾離營為止。

3.採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

(六)公車資訊：（共計13線）

1.台中客運：6、6副、128、156、500延、500中、500跳蛙、500延區2。

2.豐原客運：237經、237區、238經、239經。

3.中鹿客運：123。

(七)搭乘公車或步行至營門民眾，請於大營門或神岡門完成查驗後，轉乘巴士至會場。

五、各類服務諮詢

(一)活動：鍾中校，04-25632370。

(二)交通：蔡上尉，04-25610122。

(三)服務時間：平日上午0800時至下午1700時止。

(四)活動相關資訊請至空軍司令部全球資訊網－營區開放專區（網址：https://air.mnd.gov.tw）、空軍司令部臉書粉絲專頁（網址：www.facebook.com/cafhq）及臺中市政府臉書專頁（網址:www.facebook.com/GLAT.Taic hung）查詢。